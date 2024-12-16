Балашихинские кикбоксеры представят регион на Всероссийских турнирах 2025 года

С 13 по 15 декабря в Одинцовском районе прошел главный региональный турнир по кикбоксингу — чемпионат и первенство Московской области, на котором была сформирована сборная команда региона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наши спортсмены очень активно готовились к этому первенству, так как понимали уровень ответственности. Это первый отборочный этап для участия в главном турнире страны по кикбоксингу — чемпионате и первенстве России. Все спортсмены стремятся стать сильнейшими не только на региональном уровне, но и сильнейшими в стране. Весь наш тренерский штаб работал с командой и выводил ребят на максимальный уровень готовности к борьбе, — комментирует руководитель школы Яковлев Дмитрий Дмитриевич.

Боролись спортсмены в 4-х возрастных подгруппах: юноши и девушки 10-12 лет в6-ти весовых категориях, юноши и девушки 13-15 лет в 9-ти весовых категориях, юниоры 16-18 лет в девяти весовых категориях, юниорки 16-18 лет в шести весовых категориях, мужчины и женщины 18 лет старше в девяти и шести весовых категориях, соответственно.

В категории 57 кг в дисциплине поинтайтинг весь пьедестал забрали наши спортсмены: первым стал Петрунев Никита, вторым — Кулик Георгий, третьи места заняли Комов Никита и Русаков Сергей. В дисциплине лайт-контакт первым стал Комов Никита, третьи места заняли Кулик Георгий и Петрунев Никита.

В категории 46 кг в дисциплине лайт-контакт весь пьедестал забрали наши спортсменки: первой стала Пикалова Елизавета, второй — Гайдамаха Полина, третье место — Патейчук Анна. В дисциплине поинтфайтинг первой стала Гайдамаха Полина, третьи места заняли Патейчук Анна и Пикалова Елизавета.

В категории 55 кг в обеих дисциплинах наши спортсменки заняли весь пьедестал. В лайт-контакте первой стала Гамбулатова Зайнап, второй — Бережная Елена, третьей — Сакулина Агния. В дисциплине поинтфайтинг первой стала Бережная Елена, второй –Гамбулатова Зайнап, третьей — Сакулина Агния.

В дисциплине 60 кг в дисциплине лайт-контакт первой стала Перерва Мирослава, а в дисциплине поинтфайтинг первой стала Низовкина Полина, а второй — Перерва Мирослава.

Таким образом, 34 золотые, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей выиграли наши спортсмены на чемпионате и первенстве Московской области по кикбоксингу. 30 балашихинских спортсменов поедут представлять не только свой город, но и весь регион на чемпионат и первенство Центрального Федерального округа по кикбоксингу в г. Ярославль 20–23 марта 2025 г., на котором определится сколько наших бойцов сможет принять участие в главном турнире страны по кикбоксингу — чемпионате и первенстве России 2025 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.