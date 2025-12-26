Член состава сборной России по гребле на байдарках и каноэ Максим Оселедко заявил, что звание лучшего российского спортсмена в 2025 году безоговорочно заслужил Александр Овечкин, установивший новый рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает Metaratings.ru .

«Определенно, лучшим спортсменом 2025 года стал Александр Овечкин, который побил долгожданный рекорд лучшего снайпера в регулярном чемпионате НХЛ. А лучшим событием в этом году стала победа наших пловцов на эстафете на чемпионате мира», — поделился байдарочник.

Овечкин, забросив 895 шайб, обошел прежнего лидера, канадца Уэйна Гретцки (894 гола), и стал самым результативным снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На сегодняшний день российский нападающий имеет в активе уже 911 голов в лиге.

На чемпионате мира в Сингапуре российская команда пловцов завоевала золотые медали в комбинированной эстафете.

