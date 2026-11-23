Воспитанники спортшколы «Одинцово» выиграли золото, два серебра и три бронзы на Всероссийских юношеских и юниорских соревнованиях по бадминтону, которые прошли с 19 по 22 ноября в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования памяти заслуженного тренера России Ю. И. Дорофеева посвятили 60-летию развития бадминтона в Орехово-Зуеве. Один из крупнейших подмосковных турниров в этом году собрал 417 участников из 20 регионов России.

Руководитель спортшколы «Одинцово» Владимир Леонтьев сообщил, что Ксения Коломиец заняла первое место в одиночном разряде и третье в миксте. Александра Голоднова стала второй в парном разряде. Обеих спортсменок тренируют Р. Э. Ашмарина и А. О. Ашмарин.

Воспитанники тренера Н. В. Догониной также завоевали медали. Артем Шинкин занял второе место в смешанном парном разряде. Кирилл Богомолов получил бронзу в одиночном разряде, а Дарья Малашенко — в парном.

Владимир Леонтьев напомнил, что первым тренером Дарьи Малашенко и Ксении Коломиец была Ж. Я. Костромцова.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.