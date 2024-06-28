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Бадминтонисты Подмосковья выиграли 7 наград на первенстве по спорту лиц с ПОДА

Сборная Подмосковья по бадминтону завоевала три золотые, две серебряные и две бронзовые медали на первенстве России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Андрей Васин из Егорьевска завоевал для региона максимально возможное количество золотых наград, став абсолютным победителем первенства страны в одиночном, парном и смешанном разряде.

​Вторые места заняли Анастасия Панченко в одиночных соревнованиях в классе «WH2» и Софья Кислова в одиночном разряде класса «SL4».

​Также Софья Кислова вместе с еще одной бадминтонисткой из Московской области Ксенией Лонкиной поднялась на третью ступень пьедестала в парном разряде среди девушек в классах «SL3-SU5».

​Среди юношей в парном зачете в классах «SL3-SL4» замкнул призовую тройку тандем спортсменов из Подмосковья — Андрей Кудинов и Дмитрий Ткачук.

​Таким образом, сборная Московской области по бадминтону заняла второе место общекомандного зачета среди регионов России, уступив лишь сборной Чувашской Республики. На третьей позиции — Республика Татарстан.

​Турнир по бадминтону в рамках первенства России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходил с 22 по 25 июня в городе Раменское Московской области. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.