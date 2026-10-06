Бадминтонисты «Одинцово» до 13 лет выиграли медальный зачет первенства области

Воспитанники спортшколы «Одинцово» завоевали 13 наград и заняли первое место в общекомандном зачете первенства Московской области по бадминтону среди детей до 13 лет. Соревнования прошли 3–4 октября в Раменском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бадминтонисты спортшколы «Одинцово» выиграли общекомандный медальный зачет первенства Московской области среди мальчиков и девочек до 13 лет. Турнир прошел 3–4 октября в Раменском и собрал 130 спортсменов из 12 городов региона.

«Победителями стали Артем Шинкин, занявший 1-е место в одиночном разряде и 2-е место в парном, Илья Ашмарин — 1-е место в парном разряде и 2-е — в смешанном парном, а также Дарьяна Цецулина. У нее сразу три медали: золото за победу в одиночном разряде, серебро в смешанном парном и бронза в парном разряде», — уточнил руководитель спортшколы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Кирилл Богомолов занял второе место в парном разряде и третье в одиночном. Александр Каменщиков завоевал бронзу в парном и смешанном парном разрядах. Амина Алиева и Анастасия Мурашова стали бронзовыми призерами в парном разряде.

Команда «Одинцово» с 13 наградами более чем вдвое опередила ближайших соперников. Второе место занял Воскресенск с шестью медалями. Третье разделили Щелково и Орехово-Зуево — у каждой спортшколы по четыре награды.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.