Бадминтонисты из Воскресенска завоевали медали первенства России

Фото - © Спортивная школа по единоборствам г. о. Воскресенск

сегодня в 16:59

Спортсмены из Воскресенска успешно выступили на лично-командном первенстве России по бадминтону среди юношей и девушек до 17 лет, которое прошло с 31 марта по 5 апреля в Саратове. Воспитанница местной спортшколы Василиса Ицкова стала трехкратным серебряным призером, а сборная Подмосковья одержала победу в командном зачете, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие 160 сильнейших спортсменов из 26 регионов страны. Воспитанники спортивной школы по единоборствам Воскресенска подтвердили высокий уровень подготовки.

В личном зачете Василиса Ицкова, представляющая отделение бадминтона МБУ ДО «СШ по единоборствам», стала абсолютным серебряным призером. Она заняла вторые места в одиночной, парной и смешанной категориях.

В командных соревнованиях сборная Московской области завоевала золото. Вклад в победу внесли воскресенские спортсмены Василиса Ицкова, Мирослав Крупица, Михаил Дренин, Роман Гарифуллин и Егор Королев, который продолжает обучение в ГБУ ДО МО «СШОР по игровым видам спорта».

По итогам турнира определены сильнейшие игроки в своей возрастной категории. Соревнования стали этапом формирования сборных команд России и регионов для участия в дальнейших крупных стартах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.