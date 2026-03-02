Бадминтонистки из Одинцова выиграли первенство России в Казани

Командное первенство России по бадминтону среди юниоров до 19 лет прошло в Казани с 28 февраля по 1 марта 2026 года. В составе сборной Московской области спортсменки из Одинцова завоевали золотые медали, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие 128 спортсменов из 13 регионов страны. Московскую область представляла сборная, в которую вошли воспитанницы спортивной школы «Одинцово» Арина Вуйтикова и Ксения Коломиец.

В финале подмосковная команда со счетом 3:0 обыграла соперниц из Санкт-Петербурга и заняла первое место.

«Наши девушки показали достойный результат. В составе сборной Московской области они одержали победу и заняли первое место», — рассказал руководитель СШ «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Он поздравил спортсменок и их тренеров Андрея и Ромину Ашмариных, а также первых наставников — Надежду Догонину и Жанну Костромцову.

