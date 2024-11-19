«Авито»: продажи саней, снегокатов и тюбингов в октябре в РФ выросли в 3 раза

Осенью интерес россиян к товарам для зимних видов спорта и прочих сезонных активностей традиционно растет. В октябре 2024 года относительно сентября продажи саней, снегокатов и тюбингов увеличились в три раза, товаров для горнолыжного спорта — в два раза, а товаров для хоккея и фигурного катания — на треть. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито».

В ноябре рост продолжится, чему также способствует сезон распродаж. 15% россиян в период акций начинают покупать больше товаров для спорта.

Продажи саней в октябре выросли на 61% по сравнению с сентябрем. Причем новые товары покупали чаще на 62%, а «с рук» — на 59%. Однако доля ресейла в общем объеме продаж все же преобладает — в октябре она достигла 65%.

Все для хоккея

За последний месяц хоккейные товары стали покупать чаще на 33%. На платформе можно приобрести различные хоккейные коньки, например, полупрофессиональную модель швейцарского производства за 12 500 рублей.

Детские коньки продаются за 1 290 рублей. На площадке также есть предложения клюшек, шайб и защитных шлемов в разных ценовых сегментах. За октябрь цены на хоккейные товары снизились на 5%.

Товары для горнолыжного спорта

На втором месте по популярности среди россиян — лыжи и сноуборды, доля продаж составила 36% в общем объеме. Их продажи в октябре выросли на 98%. Поклонников лыжного спорта в этом году столько же, сколько и сноубординга — продажи беговых, горных лыж, а также сноубордов выросли одинаково — в 5 раз.

Беговые лыжи в среднем обойдутся в 9 000 рублей, новые — в 24 000 рублей. Горные лыжи в ресейле в среднем стоят 14 000 рублей, а новые — 36 000 рублей. Купить сноуборд «с рук» можно в среднем за 15 000 рублей, а новый — за 32 000 рублей.

Продажи одежды для горнолыжного спорта выросли в 10 раз, защиты и экипировки — в 8 раз. Ботинки и крепления для лыж и сноубордов стали покупать чаще также в 8 раз. Средняя цена — 6 000 рублей в ресейле и 17 000 рублей в новом состоянии. Различные аксессуары покупали чаще в 4 раза. В общей сложности цены в категории «лыжи и сноуборды» за месяц снизились на 4%.

Фигурное катание и зимние забавы

Третье место в топе популярных категорий для зимнего спорта с долей в 13% занимают товары для фигурного катания. Их за последний месяц покупали чаще на 37%. Взрослые коньки можно купить за 5 700 рублей, а детские — за 550 рублей. Те, кто занимается профессионально, могут найти на платформе платье для выступлений. Примечательно, что цены на товары для фигурного катания за месяц снизились на 21%.

7% продаж приходится на сани, снегокаты и тюбинги. Их в октябре стали покупать чаще в три раза. Сани можно приобрести за 3 290 рублей, примерно столько же стоят снегокаты. Тюбинги в ассортименте продаются за 1 500 рублей.