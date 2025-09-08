Авиамоделисты из Химок стали победителями международных соревнований

сегодня в 19:51

В Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» провели международные соревнования по авиамодельному спорту. Абсолютными лидерами турнира стали спортсмены школы «Интеграл» из Химок. За звание лучших сразились 82 экипажа из Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Болгарии, Гвинея-Бисау и разных регионов России, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В качестве спортивных снарядов участники использовали уникальные кордовые модели самолетов, которые весят всего несколько сотен граммов, но развивают скорость свыше 150 км/ч. Путь к победе определили физическая подготовка участников, скорость реакции, координация движений и молниеносное принятие тактических решений.

По итогам соревнований спортсмены из Химок Амир Алескеров и Давид Абрамов стали абсолютными лидерами. Ребята прошли девять туров без единого поражения. Тренируются спортсмены под руководством преподавателя ДЮТ «Интеграл» Анастасии Васильевой.

В зачете среди юниоров второе место занял Олег Коршунов, а завершил тройку лидеров Алексей Демин. Авиамоделисты тренируются под руководством наставников Анастасии Васильевой и Василия Жиденко.

Общекомандное первое место в международном зачете заняла сборная России, второе место у сборной Узбекистана, третье — у команды Белоруссии.

В этом году соревнования получили статус международных. Турнир провели в память о знаменитом советском ученом в области ракетной техники Петра Грушина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.