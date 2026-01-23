Фото - © Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России

Арсений Хохлов из Подмосковья завоевал бронзу на первенстве России по лыжному двоеборью

Спортсмен Центра олимпийских видов спорта Московской области Арсений Хохлов занял третье место на первенстве России по лыжному двоеборью в дисциплине трамплин К-95 и гонке преследования на 5 км, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Арсений Хохлов, представляющий Московскую область, стал бронзовым призером первенства России по лыжному двоеборью. Соревнования проходят с 21 по 25 января 2026 года в городе Чайковский Пермского края на базе комплекса трамплинов «Снежинка».

В дисциплине трамплин К-95 и гонке преследования на 5 км Хохлов показал стабильное выступление и занял третье место. Победителем стал спортсмен из Санкт-Петербурга, второе место занял представитель Свердловской области.

Первенство проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.