Арсений Хохлов из Подмосковья завоевал бронзу на первенстве России по лыжному двоеборью
Фото - © Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России
Спортсмен Центра олимпийских видов спорта Московской области Арсений Хохлов занял третье место на первенстве России по лыжному двоеборью в дисциплине трамплин К-95 и гонке преследования на 5 км, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Арсений Хохлов, представляющий Московскую область, стал бронзовым призером первенства России по лыжному двоеборью. Соревнования проходят с 21 по 25 января 2026 года в городе Чайковский Пермского края на базе комплекса трамплинов «Снежинка».
В дисциплине трамплин К-95 и гонке преследования на 5 км Хохлов показал стабильное выступление и занял третье место. Победителем стал спортсмен из Санкт-Петербурга, второе место занял представитель Свердловской области.
Первенство проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.