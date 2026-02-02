Аркадий Кардава из Подмосковья завоевал серебро на этапе Кубка мира в Египте

Аркадий Кардава, спортсмен из Звенигорода, занял второе место на этапе Кубка мира по шпаге среди кадетов, который прошел 29 января в Каире, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Аркадий Кардава, представляющий училище олимпийского резерва № 2 в Звенигороде, стал серебряным призером этапа Кубка мира по шпаге среди кадетов. На групповом этапе Кардава одержал четыре победы из шести возможных.

В туре прямого выбывания подмосковный спортсмен победил Ли Тинь Шина из Гонконга со счетом 15:13, лидера групповых соревнований Цзоу Цэньсюаня из Китая — 15:12, а также египтянина Юссефа Махруса — 15:10, что обеспечило ему выход в полуфинал.

В полуфинальном поединке Кардава обыграл Энтони Хо Шин Фуна из Гонконга — 15:13. В финале он уступил греческому спортсмену Фотису Миносу со счетом 12:15 и занял второе место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.