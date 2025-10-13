Арбузный кросс прошел в Балашихе

Традиционный осенний арбузный кросс провели в микрорайоне Акатово в Балашихе 12 октября. Забег собрал тысячу участников всех возрастов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Кросс предлагал несколько дистанций на выбор. Дети соревновались в забеге на один, полтора и три километра. Самые маленькие участники бежали один километр. Взрослые могли выбрать маршрут в восемь и пятнадцать километров.

«Традиционный арбузный кросс в этом году собрал почти тысячу спортсменов. Это самое большое количество участников, в прошлом году, например, было 850. Это забег больше про атмосферу: хорошее настроение, время с друзьями, и, конечно, сладкие арбузы», — рассказал организатор мероприятия Денис Агафонов.

Трасса проходила по пересеченной местности с мягкими спусками и подъемами. На финише каждого ждало фруктовое угощение — арбуз.

«Первый раз принимаю участие в таком формате, хотя занимаюсь бегом уже лет восемь. Сегодня бежим всей семьей: я пятнадцать километров, а родные по километру», — поделился участник кросса Евгений Зубков.

После забега было награждение победителей памятными дипломами и лотерея с призами от партеров.

Первым в забеге на пятнадцать километров стал двадцатилетний житель Балашихи Андрей Бычковский, который преодолел дистанцию за 58 минут 33 секунды. В забеге на восемь километров отличился 18-летний Александр Селивестров, который финишировал первым с результатом 29 минут 51 секунда.

«Фруктовые забеги» регулярно проводятся по всей Московской области. Подробнее узнать о предстоящих забегах можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.