Арбитр показал серию красных карточек после потасовки на поле в Химках
Матч 10-го тура Первой лиги между московской «Родиной» и воронежским «Факелом» завершился крупным скандалом, сообщает портал «Чемпионат».
После финального свистка, зафиксировавшего победу хозяев со счетом 2:0, на поле произошла массовая драка с участием футболистов и персонала обеих команд. Главный арбитр встречи Игорь Капленков был вынужден применить жесткие санкции — по итогам инцидента были показаны несколько красных и желтых карточек.
Конфликт вспыхнул сразу после окончания игры на стадионе «Арка Химки». Причины столкновения пока не озвучены, но очевидцы сообщают о напряженной атмосфере матча, который сопровождался жесткими единоборствами и провокациями.
Спортивный дисциплинарный комитет уже начал расследование инцидента. Ожидается, что клубы получат значительные штрафы, а участники драки могут быть дисквалифицированы на несколько матчей.
Для «Факела», борющегося за выход в РПЛ, это особенно чувствительный удар — команда опустилась на третье место в таблице, отставая от лидера («Урала») всего на одно очко.