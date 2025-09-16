Арбитр показал серию красных карточек после потасовки на поле в Химках

После финального свистка, зафиксировавшего победу хозяев со счетом 2:0, на поле произошла массовая драка с участием футболистов и персонала обеих команд. Главный арбитр встречи Игорь Капленков был вынужден применить жесткие санкции — по итогам инцидента были показаны несколько красных и желтых карточек.

Конфликт вспыхнул сразу после окончания игры на стадионе «Арка Химки». Причины столкновения пока не озвучены, но очевидцы сообщают о напряженной атмосфере матча, который сопровождался жесткими единоборствами и провокациями.

Спортивный дисциплинарный комитет уже начал расследование инцидента. Ожидается, что клубы получат значительные штрафы, а участники драки могут быть дисквалифицированы на несколько матчей.

Для «Факела», борющегося за выход в РПЛ, это особенно чувствительный удар — команда опустилась на третье место в таблице, отставая от лидера («Урала») всего на одно очко.