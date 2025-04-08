Арбалетчики Солнечногорска взяли три золотые медали на первенстве России

В Солнечногорске завершились первенство и чемпионат России по стрельбе из арбалета. Они проходили со 2 по 8 апреля на базе ФОКа «Поварово» им. Б. П. Михайлова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В них участвовали 50 спортсменов из девяти регионов страны: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тамбова, Иркутска, Хабаровска, Перми и других.

Они соревновались за медали в нескольких возрастных категориях, в том числе новой, представленной в программе впервые.

«Впервые мы сюда пригласили юношей до 16 лет. Раньше такую категорию не заявляли. Решили посмотреть на успехи молодых спортсменов», — рассказал главный судья Первенства и Чемпионата России по стрельбе из арбалета Александр Чикишев.

В новой категории сразу отличился самый молодой участник. Александр Сорокин из Солнечногорска завоевал золотую медаль, успешно выполнив упражнение — 40 выстрелов на дистанции 10 метров.

«Золото» на первенстве также завоевали Кристина Шишкина в категории «девушки до 18 лет»; Алина Сорокина и Кира Фетенко в командном упражнении.

«Наши спортсмены проявили себя на высочайшем уровне. Поздравляю с очередными медалями, желаю и дальше двигаться только вперед. За работу и вклад в нашу молодежь спасибо тренерам и организаторам», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Победителей и призеров наградили медалями, грамотами и значками.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.