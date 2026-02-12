Ансамбль из Ленинского подтвердил титул чемпиона Москвы по танцевальному спорту

Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» из Ленинского городского округа с большим успехом выступили на чемпионате и первенстве Москвы по танцевальному спорту. Ансамбль клуба в составе восьми пар завоевал золотую медаль в дисциплине «Формейшн» и в третий раз подряд стал чемпионом Москвы с постановкой «Мир он для всех». Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Эти соревнования имеют для нас особое значение. Мы не только защитили чемпионское звание, но и показали связь поколений — от начинающих танцоров младших категорий до наших самых опытных исполнителей. Десятикратная победа на чемпионате Москвы — это итог колоссальной работы каждого члена нашей большой команды», — приводятся в сообщении слова руководителя танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» Игоря Турукина.

Помимо командных выступлений, воспитанники «Звездного вальса» продемонстрировали выдающиеся результаты и в индивидуальных зачетах. Одна пара одержала победу в двоеборье в возрастной категории «Дети — 1» (категория 7-9 лет). По итогам европейских и латиноамериканских программ танцев девять пар клуба вышли в финал, где завоевали ряд высших наград: одну в европейской программе и две в латиноамериканской, а также несколько призовых мест.

На сегодняшний день «Звездный вальс» является десятикратным чемпионом Москвы и пятикратным чемпионом России в дисциплине «Формейшн». Прошедший турнир стал отборочным этапом: теперь лучшие танцоры округа представят Московскую область на общероссийском уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.