Анна Семенович заявила, что спорт закалил характер для сцены

Певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что годы в фигурном катании помогли выработать характер и добиться успеха в шоу-бизнесе, сообщает kp.ru .

Звезда с детства занималась фигурным катанием и стала мастером спорта международного класса. Артистка призналась, что строгий спортивный режим сформировал дисциплину и умение преодолевать трудности.

«Спорт — важная часть моей жизни. Родителям рекомендовала бы включать спорт в жизнь детей, может быть, не ради супер-результатов, а для формирования характера. Бывших спортсменов не бывает. Все, кто с детства прошел через этот тяжелейший труд — особенная каста людей, которые достойны уважения», — отметила Семенович.

С ранних лет ее день начинался с тренировок на льду. После школы занятия продолжались, а выходной на неделе был всего один. Такой график, по словам артистки, закалил характер и научил собранности.

«Наш характер закален таким образом жизни. Да, мы люди без детства, но такой характер помогает в дальнейшей жизни. Мы люди собранные, прилагаем максимум усилий для достижения цели», — добавила певица.

Полученный в спорте опыт, по словам Семенович, стал основой для дальнейшей карьеры на сцене и телевидении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.