Андрей Воробьев: в Подмосковье подготовили 184 лыжные трассы к зимнему сезону

Каждый год для жителей Подмосковья организовывают разные активности и мероприятия. Так, к зимнему сезону подготовили 184 лыжные трассы, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Также, по его словам, было организовано 60 тюбинговых горок и более 800 мест для катания на коньках. Помимо этого, в регионе открыли 38 катков с искусственным льдом и теплыми раздевалками.

Кроме того, для жителей благоустраивают парки и лесопарки.

«Сейчас в Подмосковье 209 парков и лесопарков, ежегодно количество их посещений растет. Поэтому нам важно держать планку», — написал Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

В следующем году благоустроят 76 общественных пространств: 14 парков, 10 лесопарков, 15 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 19 скверов и 7 зон отдыха в парках.

Среди них центральная площадь в Хотькове, Сергиево-Посадский г. о., лесопарк «Соколка» в Истре, лесопарк «Новая Трехгорка» в Одинцове, сквер и площадь «60 лет Победы» в Егорьевске, парк «Сказка» в Протвине, г. о. Серпухов, исторический центр Каширы.