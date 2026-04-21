Андрей Воробьев проверил готовность стадиона для регби клуба «ВВА-Подмосковье»

Открытие стадиона в поселке Монино в городском округе Щелково пройдет 25 апреля. На арене состоится поединок за Суперкубок России. Воробьев отметил, что в Монине всегда были сильные традиции регби. Губернатор надеется, что на территории стадиона будут проходить соревнования и работать детская спортивная школа.

Глава региона поблагодарил тренеров, в том числе детских, ведь у них особая миссия. Он подчеркнул, что многие местные жители отдают своих детей в регби, потому что это традиции, это династии. Этот вид спорта — удел благородных и сильных.

«У нас в Подмосковье регби занимаются порядка 3900 человек, в том числе почти 800 женщин. Одна из основных площадок расположена в Монине, поэтому здесь очень не хватало такого современного стадиона, чтобы и спортсмены могли тренироваться, и можно было проводить региональные, федеральные и международные соревнования самого высокого уровня. И теперь тут есть современная спортивная арена, оборудованная игровым полем размером 71,5 на 128,5 метров с естественным газоном и системой подогрева. Четыре трибуны вмещают порядка 7,3 тысячи зрителей», — заявил Воробьев.

Этапы строительства стадиона

В 2019 году на стадионе появилась восточная трибуна, тренажерный зал, столовая, номера и регбийное поле. Оставшиеся три трибуны достроили в мае прошлого года, обустроили парковку на более 500 мест и территорию. Теперь стадион полностью готов к проведению матчей.

«Благодаря общим усилиям, особенно руководства Московской области, у нас построен, я уверен на 100%, — лучший стадион в России для регби. И мы очень рады, что можем играть на такой прекрасной арене. Здесь будут выступать и главные команды, и дублирующие, ну и, конечно, дети. Отмечу, что в Монине есть и прекрасная женская регбийная команда, она — серебряный призер чемпионата страны. На данный момент наши девчонки — одни из сильнейших в стране, всегда приятно смотреть, как они играют. Их уровень значительно вырос за последние годы», — рассказал президент Федерации регби Московской области, тренер «ВВА-Подмосковье» Николай Неруш.

Кто будет тренироваться на стадионе

На новом стадионе будут тренироваться мужская, женская и юношеская команды «ВВА-Подмосковье», а также воспитанники областной школы и училища олимпийского резерва Щелкова — всего более 180 спортсменов.

Тренировочные сборы юношеских сборных региона также будут проходить на стадионе. В свободное время он будет доступен для любительских футбольных команд.

«Я — местный воспитанник клуба «ВВА-Подмосковье». Прошел в нем все ступени: от детской школы до сборной России по классическому регби и регби-7. Стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка страны, двукратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта. Сейчас тренирую молодежку, в которой играют ребята не старше 23 лет. Именно она станет резервом для основной профессиональной команды. Отбираю самых перспективных воспитанников детских школ — тех, кто способен проявить себя и имеет потенциал для развития в регби», — высказался тренер молодежной команды «ВВА-Подмосковье» Михаил Бабаев.

Игрок женской команды «ВВА-Подмосковье» Анна Хащина занималась легкой атлетикой, а в 2011 году пришла в команду регби. Девушка приехала на пробы и так и осталась в этом спорте.

«В итоге стала многократным чемпионом России, обладателем Кубка страны, бронзовым призером чемпионата Европы по регби-15. Очень приятно, что теперь у нас есть свой стадион: как говорится, родные стены помогают выигрывать. Надеюсь, что в ближайшее время здесь будут проходить и крупные соревнования среди женских команд», — заявила Хащина.

ФОК с бассейном

Это еще один важный спортивный объект в Монине. Его строят на месте старого аварийного здания, который снесли в 2024 году. В будущем ФОК станет базой для школы олимпийского резерва и точкой притяжения для жителей всех возрастов. Кроме платных занятий, здесь будут предусмотрены бесплатные для участников программы «Активное долголетие».

В ФОК будет обустроен бассейн на шесть дорожек и зал для «сухого плавания», где спортсмены будут тренироваться на специальных тренажерах. Объект готов на 45%, завершается монтаж кровли, витражей и инженерных систем. До конца года работы будут полностью завершены.

Обновление объектов проводят по всему городскому округу. В прошлом году универсальная площадка появилась во Фрянове. В Щелкове на улице Бахчиванджи в этом году появится еще одна современная зона для тренировок. Новый мини-стадион в Монине запустят в следующем году, а в Щелкове полностью обновят стадион «Спартак».

В Подмосковье в этом году закончится стройка ФОКа с катком в Кашире, реконструкция стадионов «Спартак» в Можайске и Луховицах, спорткомплекса «Старт» в Реутове, спортшколы олимпийского резерва в Клину, ФОКа с бассейном в Лобне. На 2027 год намечены реконструкция стадионов «Русич» в Ликино-Дулеве и «Торпедо» в Люберцах, строительство ФОКа со спортзалом в Дмитрове.

