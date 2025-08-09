Андрей Воробьев пожелал всем удачи и достойной игры на финале Кубка Овечкина

В Мытищах в субботу проходит финал Кубка Александра Овечкина по хоккею. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пожелал всем удачи и достойной игры, а также вместе с прославленными хоккеистами, капитанами команд матча звезд Павлом Дацюком, хозяином турнира Александром Овечкиным и его сыном Ильей сделал символическое вбрасывание, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На ежегодный детско-юношеский турнир приехали 24 команды. Они представляют ведущие хоккейные школы и академии РФ (13 регионов), Белоруссии и Казахстана. Неделю юные спортсмены бились за главный приз. Матчи проходили на «Красногорск Арене» им. В. В. Петрова и «Арене Мытищи» им. В. И. Шалимова. На финал в Мытищи приехало более 6 тыс. болельщиков.

«Очень рады видеть наших детей, поклонников хоккея, которых сегодня собрала дружная семья Александра Овечкина. 8 лет назад Татьяна Николаевна (мама), Анастасия (супруга), Александр дали старт очень доброму проекту», — скзала Воробьев.

Он отметил, что с того самого момента большое число детей ежегодно могут видеть, как играют их кумиры.

«Сегодня мы собрались на гала-матч, на финал. Я хочу поблагодарить всю вашу семью за эту добрую традицию, хочу поблагодарить ребят, которые приехали в Подмосковье со всей страны, тех, кто поддерживает этот большой благотворительный добрый проект. Всем здоровья, сил и Победы! Россия — вперед!» — добавил губернатор.

География команд

Среди 24 команд, которые в 2025 году вышли подмосковный лед биться за Кубок Овечкина: «Академия Петрова» (Красногорск), «Динамо-Минск», «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Красная Машина Юниор» (Московская область), «Красные Крылья» (Екатеринбург), «Балашиха», «Трактор» (Челябинск), «Атлант» (Мытищи), «ЦСКА» (Москва).

Кроме того в Московскую область на турнир приехали «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Барыс» (Астана), «Салават Юлаев» (Уфа), «Авангард» (Омск), «Ак Барс» (Казань), «Спартак» (Москва), «Динамо» (Санкт-Петербург), «Металлург» (Магнитогорск), «Амур» (Хабаровск), «Химик» (Воскресенск), «Витязь» (Подольск), «Сибирь» (Новосибирск), «Адмирал» (Владивосток) и «Северсталь» (Череповец).

В итоге в финал соревнований вышли команды «ЦСКА» и «Ак Барс», а за матч за бронзу сыграли «Салават Юлаев» и «Локомотив».

Благодарности участникам и зрителям

«Я был в Красногорске (на одной из игр), разговаривал с командами. Всем очень нравится. Мы пытаемся каждый год делать все лучше и лучше. Для нас всех это важное большое мероприятие. Посмотрите, сколько звезд приехало. Для них это имеет большое значение. Спасибо всем ребятам, Андрею Юрьевичу (Воробьеву), он вообще большой молодец, поддерживает детский спорт. Посмотрите, сколько людей в Подмосковье любят хоккей», — сказал Овечкин.

Он также поблагодарил болельщиков, приехавших на турнир, и юных спортсменов за то, что нашли время приехать и сыграть гала-матч. Прославленный хоккеист высказал надежду, что все зрители и спортсмены получат удовольствие от игры.

Гала-матч

В гала-матче турнира на льду в Мытищах встретились команды Александра Овечкина и Павла Дацюка. В них играли звезды НХЛ, КХЛ и известные спортсмены.

В команду Александра Овечкина вошли Андрей Аршавин, Дмитрий Сычев, Андрей Николишин, Евгений Плющенко, Роман Ротенберг, Кирилл Капризов, Вячеслав Фетисов, Матвей Мичков и другие. Еще третий год подряд игру вместе с отцом вышел 6-летний сын Овечкина Сергей.

Команда Павла Дацюка состояла из Евгения Малкина, Игоря Шестеркина, Александра Мостового, Камила Гаджиева, Дмитрия Воронкова, Кирилла Марченко, Егора Замула, Александра Романова, Ильи Ковальчука, Валерия Каменского, Михаила Сергачева и т. д.

«Мы сегодня в Мытищах, во дворце, который носит имя великого спортсмена, вашего земляка Виктора Ивановича Шалимова», — сказал известный хоккеист Вячеслав Фетисов.

Он подчеркнул, что на арене собрались пять поколений хоккеистов. Это огромная честь. Преемственность – одна из главных сил российского спорта, хоккея — в особенности.

«Хочется сказать, что Саша, наш великий гражданин, патриот, спортсмен, не добился бы такого высокого результата, если бы у него не было поддержки семьи, родных и близких», — уточнил Фетисов.

Турнир в числах

За все время в соревнованиях за Кубок Овечкина поучаствовали около 70 команд, всего 1,4 тыс. хоккеистов. Игры посетили 15 тыс. болельщиков, а еще свыше 1,5 млн следили за матчами онлайн.

«Спасибо большое всем, что приехали на этот замечательный матч, на эту замечательную встречу. Спасибо большое ребятам, с которыми Саша раньше играл, с кем дружил, с кем до сих пор дружит. И конечно, хочется поблагодарить всех организаторов. Андрей Юрьевич (Воробьев), большое спасибо, что пошли нам на встречу 8 лет назад, когда пришла задумка организовать такой же кубок Стэнли, только кубок Ови для детей. Мы вместе планировали, как сделать так, чтобы было хорошо. И, вы знаете, у нас все получилось! И, вообще, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» — сказала мама Александра Татьяна Овечкина.

Еще четвертый раз подряд в рамках соревнований прошел кибертурнир OVI CYBER CUP 2025 с призовым фондом 1 млн рублей.