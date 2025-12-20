сегодня в 15:15

Андрей Воробьев: команда Щелкова победила в турнире по дзюдо «Битва городов»

Команда из подмосковного Щелкова выиграла в первом международном юношеском турнире по дзюдо «Битва городов», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В финале наши ребята одолели соперников из Нальчика со счетом 13:3», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, в составе команды-победителя выступили: Илья Топтыгин, Константин Резников, Абубакр Джураев, Алексей Топтыгин, Нико Сурманидзе, Илья Бушуев, Даниял Идармачев, Егор Бохонов, Хаитбек Джураев, Тимур Алиев, Артем Никулин, Абдула Сулейманов, Артур Джигкаев и Денис Кулигин.

Он добавил, что за победу в международном турнире боролись 24 российских и восемь зарубежных клубов. Спортсмены приехали из США, Франции, Словении, Южной Кореи, Монголии, Бразилии, Греции и Кубы.

«От всей души поздравляю нашу сборную, их тренеров и близких с победой! Ребята, все Подмосковье гордится вами! Желаю дальнейших спортивных успехов и еще больше побед!» — заключил губернатор.

