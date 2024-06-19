Андрей Воробьев: капремонт стадиона «Авангард» в Коломне завершат к 1 августа

Капитальный ремонт стадиона «Авангард» в Коломне планируется закончить 1 августа, а в сентябре его откроют для посещения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня с командой приехали в Коломну, здесь ремонтируем главный стадион округа „Авангард“ — это первый капремонт с момента его постройки. Приехали посмотреть, как идут работы, пообщаться с тренерами и родителями», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, данный стадион местные жители очень любят. Каждый год число посещений доходит до 210 тыс. На «Авангарде» проводятся занятия по физкультуре для ребят из трех соседних школ, базируется ФК «Коломна». Туда люди приходят позаниматься спортом и поболеть за любимые команды.

Воробьев подчеркнул, что стадион приводят в порядок постепенно. Там появится футбольное поле с искусственным газоном и подогревом, чтобы спортсмены могли тренироваться в любое время года.

Как добавил глава региона, еще там создадут легкоатлетический манеж с тренажерами и беговой зоной, 2 волейбольных площадки, секторы для толкания ядра, 2 прыжковые ямы и яму для бега с препятствиями. На стадионе делают новые трибуны, комфортные раздевалки, установят современную систему освещения, зону ожидания с кафе и Wi-Fi. Будут продуманы все мелочи.