Андрей Воробьев: еще 36 стадионов будет доступно для всех жителей Подмосковья
Фото - © Медиасток.рф
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В 2025 году еще 36 стадионов станет доступно для всех желающих, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Воробьев напомнил, что проект «Открытый стадион» запустили летом 2021 года, когда проанализировали загрузку школьных площадок. Власти увидели, что в основном они работают днем, когда у детей физкультура. Вечером и, особенно, летом во время каникул стадионы свободны. При этом в Подмосковье большой запрос на спортивные пространства, где можно позаниматься на турнике или на уличных тренажерах, погонять мяч.
«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.
Проект «Открытый стадион»
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Он реализуется по инициативе губернатора. Теперь жители Подмосковья могут бесплатно тренироваться на школьных стадионах, когда там не идут уроки. Всего в регионе около 600 стадионов на территории школ. К концу года доступно станет уже более 500.
При этом все стадионы соответствуют стандартам. Площадки огорожены забором, имеют отдельные входы для жителей и учащихся, футбольные ворота надежно закреплены, имеются урны, скамейки и информационные щиты. Камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион», установлены по всему периметру стадиона. Охрана следит за всем происходящим и оперативно реагирует на нарушения.
Перечень стадионов
С начала этого года открыты два школьных стадиона — в поселке Нагорное (г. о. Мытищи) на улице Полковника Романова и в Реутове на улице Октября. До конца 2025 года доступными станут площадки:
- СОШ №15 (Балашиха),
- Опалиховской гимназии,
- образовательного центра «Сабурово»,
- школы №18 (Красногорск),
- гимназии №41 (Люберцы),
- СОШ №8 (Ступино),
- гимназии №3 (Дубна),
- СОШ №2 им. В.В. Дагаева (Лосино-Петровский),
- СОШ №2 (Лыткарино),
- Марфинской СОШ (Мытищи),
- СОШ №1 им. Героя Российской Федерации Л.И. Шулайкиной,
- Дрезненской СОШ №1,
- Куровской СОШ №1,
- школы №4 (Орехово-Зуевский),
- СОШ №1 (Подольск),
- образовательного комплекса «Пущино»,
- «Гимназии Протвино» (Серпухов),
- СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов (Жуковский),
- школы №8 (Дмитровский),
- Внуковской СОШ (Дмитровский),
- Барыбино-Белостолбовской СОШ (Домодедово),
- Ямской СОШ (Домодедово),
- школы №3 (Щелково),
- гимназии №2 (Щелково),
- СОШ №2 (Истра),
- образовательного центра «Старт» в мкр. «Пригород Лесное»,
- образовательного центра «Старт» в ЖК «Горки Парк»,
- СОШ №7 (Ленинский),
- гимназии им. В.И. Танеева (Клин),
- СОШ в с. Кривандино (Шатура),
- Поваровской СОШ (Солнечногорск),
- школы №11 (Павлово-Посадский),
- школы №1 им. В.Н. Леонова (Зарайск).