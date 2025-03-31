Андрей Воробьев: еще 36 стадионов будет доступно для всех жителей Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В 2025 году еще 36 стадионов станет доступно для всех желающих, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев напомнил, что проект «Открытый стадион» запустили летом 2021 года, когда проанализировали загрузку школьных площадок. Власти увидели, что в основном они работают днем, когда у детей физкультура. Вечером и, особенно, летом во время каникул стадионы свободны. При этом в Подмосковье большой запрос на спортивные пространства, где можно позаниматься на турнике или на уличных тренажерах, погонять мяч.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

Проект «Открытый стадион»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Он реализуется по инициативе губернатора. Теперь жители Подмосковья могут бесплатно тренироваться на школьных стадионах, когда там не идут уроки. Всего в регионе около 600 стадионов на территории школ. К концу года доступно станет уже более 500.

При этом все стадионы соответствуют стандартам. Площадки огорожены забором, имеют отдельные входы для жителей и учащихся, футбольные ворота надежно закреплены, имеются урны, скамейки и информационные щиты. Камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион», установлены по всему периметру стадиона. Охрана следит за всем происходящим и оперативно реагирует на нарушения.

Перечень стадионов

С начала этого года открыты два школьных стадиона — в поселке Нагорное (г. о. Мытищи) на улице Полковника Романова и в Реутове на улице Октября. До конца 2025 года доступными станут площадки: