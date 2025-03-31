Андрей Воробьев: еще 36 стадионов будет доступно для всех жителей Подмосковья

Спорт

Фото - © Медиасток.рф

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В 2025 году еще 36 стадионов станет доступно для всех желающих, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев напомнил, что проект «Открытый стадион» запустили летом 2021 года, когда проанализировали загрузку школьных площадок. Власти увидели, что в основном они работают днем, когда у детей физкультура. Вечером и, особенно, летом во время каникул стадионы свободны. При этом в Подмосковье большой запрос на спортивные пространства, где можно позаниматься на турнике или на уличных тренажерах, погонять мяч.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

Проект «Открытый стадион»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Он реализуется по инициативе губернатора. Теперь жители Подмосковья могут бесплатно тренироваться на школьных стадионах, когда там не идут уроки. Всего в регионе около 600 стадионов на территории школ. К концу года доступно станет уже более 500.

При этом все стадионы соответствуют стандартам. Площадки огорожены забором, имеют отдельные входы для жителей и учащихся, футбольные ворота надежно закреплены, имеются урны, скамейки и информационные щиты. Камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион», установлены по всему периметру стадиона. Охрана следит за всем происходящим и оперативно реагирует на нарушения.

Перечень стадионов

С начала этого года открыты два школьных стадиона — в поселке Нагорное (г. о. Мытищи) на улице Полковника Романова и в Реутове на улице Октября. До конца 2025 года доступными станут площадки:

  • СОШ №15 (Балашиха),
  • Опалиховской гимназии,
  • образовательного центра «Сабурово»,
  • школы №18 (Красногорск),
  • гимназии №41 (Люберцы),
  • СОШ №8 (Ступино),
  • гимназии №3 (Дубна),
  • СОШ №2 им. В.В. Дагаева (Лосино-Петровский),
  • СОШ №2 (Лыткарино),
  • Марфинской СОШ (Мытищи),
  • СОШ №1 им. Героя Российской Федерации Л.И. Шулайкиной,
  • Дрезненской СОШ №1,
  • Куровской СОШ №1,
  • школы №4 (Орехово-Зуевский),
  • СОШ №1 (Подольск),
  • образовательного комплекса «Пущино»,
  • «Гимназии Протвино» (Серпухов),
  • СОШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов (Жуковский),
  • школы №8 (Дмитровский),
  • Внуковской СОШ (Дмитровский),
  • Барыбино-Белостолбовской СОШ (Домодедово),
  • Ямской СОШ (Домодедово),
  • школы №3 (Щелково),
  • гимназии №2 (Щелково),
  • СОШ №2 (Истра),
  • образовательного центра «Старт» в мкр. «Пригород Лесное», 
  • образовательного центра «Старт» в ЖК «Горки Парк»,
  • СОШ №7 (Ленинский),
  • гимназии им. В.И. Танеева (Клин),
  • СОШ в с. Кривандино (Шатура),
  • Поваровской СОШ (Солнечногорск),
  • школы №11 (Павлово-Посадский),
  • школы №1 им. В.Н. Леонова (Зарайск).