Андрей Булгаков и Сергей Карякин открыли шахматный клуб в Щелкове

В Щелкове начал работу современный шахматный клуб Сергея Карякина, который разместился на базе школы №12 имени Чкалова. Открытие клуба прошло с участием главы округа Андрея Булгакова и самого гроссмейстера. В этот же день состоялся первый турнир.

Андрей Булгаков пообщался с юными спортсменами, которые вскоре войдут в сборную Московской области. Среди них — Андрей Шишкин и Сергей Дерябин. Девятилетний Андрей Шишкин уже имеет III спортивный разряд по шахматам и неоднократно побеждал на областных соревнованиях.

«Уверен, новый шахматный клуб станет точкой притяжения для ребят, поможет раскрыть способности, научит стратегическому мышлению и воспитает будущих чемпионов», — отметил Андрей Булгаков. Он подчеркнул, что создание таких объектов способствует поддержке талантливой молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.