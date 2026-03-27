Анастасия Ковлешенко завоевала шесть золотых медалей на ЧМ-2024

Чемпионка мира по городошному спорту рассказала о рекорде и 10 кг медалей

Шестикратная чемпионка мира по городошному спорту Анастасия Ковлешенко рассказала о своем спортивном пути. Ее коллекция наград весит уже 10 килограммов, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Анастасия Ковлешенко начала играть в городки в девять лет — случайно увидела тренировку в школе и решила попробовать. Параллельно она занималась танцами, вокалом и игрой на гобое, окончила музыкальное училище с отличием. В 12 лет выполнила норматив мастера спорта.

На чемпионате мира 2024 года в Молодечно спортсменка выиграла шесть золотых медалей, реабилитировавшись за турнир 2022 года, где выступала с травмой. Ковлешенко — чемпионка Европы 2023 года, многократная чемпионка России и обладательница Кубка страны. Ей принадлежит мировой рекорд в классических городках — 111 бросков на 90 фигур.

«Их нереально подсчитать, я их дома складываю в ведерко. Однажды взвесила их — оказалось 10 килограммов», — рассказала спортсменка о своих наградах.

Ковлешенко играет битой весом 3,5 килограмма и тренируется, оттачивая технику броска. Указом министра спорта Михаила Дегтярева ей присвоено звание «Заслуженный мастер спорта». Спортсменка стала первой женщиной в истории российского городошного спорта, удостоенной этого титула.

«Хочу продолжать выигрывать, хочу улучшить свой же мировой рекорд», — отметила она.

