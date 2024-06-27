Аналитики назвали самый популярный вид уличного спорта у россиян

Спрос на аренду сапбордов в России в июне вырос более чем в 2 раза

Россияне рассказали о любимых видах уличного спорта. Оказалось, что в июне этого года в стране более чем в два раза вырос спрос на аренду сапбордов и сап-прогулки по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Услуги».

Сап — это простой и безопасный вид уличного спорта, который очень легко освоить. Интерес к сапбордингу захватывает массы, ведь управлять доской с веслом может практически каждый.

Особенно сапбординг популярен в городах с большим количеством локаций для этого спорта. Например, в Новосибирске спрос на сап-прогулки вырос в 16 раз. Здесь плавать можно по Ине и Оби, маленьким озерам, Обскому морю.

В Санкт-Петербурге в июне сапы начали арендовать в 5 раз чаще. В Северной столице есть минимум 12 маршрутов по рекам и каналам. Значительно вырос спрос и в Саратове, где можно изучать красоты реки Волги. В Москве сапы стали популярнее на треть. Стоимость аренды доски начинается от 1 тыс. рублей в час.

В среднем сап-прогулка с инструктором стоит 2 тыс. рублей. Сапборд стоит дешевле — от 500 рублей до 1 тыс. рублей за день. В июне на 42% увеличилось и количество объявлений от инструкторов, которые могут научить уверенно стоять на сапе.