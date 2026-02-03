Американский защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал о своей жизни в России

сегодня в 19:15

Американский защитник «Ак Барса» Миллер: я наслаждаюсь своим временем в России

Американский защитник казанского «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился впечатлениями о своей жизни в России и провел сравнение между уровнем КХЛ и чемпионата Словакии, сообщает Metaratings.ru .

Американец проводит уже третий сезон в КХЛ.

«Честно говоря, на данный момент уже особо ничего (не удивляет в РФ — ред.). Я наслаждаюсь своим временем в России, и с каждым годом мне нравится все больше», — поделился Миллер.

Он отметил колоссальные отличия в уровне игры КХЛ и чемпионата Словакии. По его словам, в КХЛ больше мастерства и скорости.

«Надо держать ухо востро в каждой смене. КХЛ — это вообще другой уровень», — заключил хоккеист.

По результатам 52 матчей регулярного чемпионата FONBET КХЛ Миллер заработал 38 очков (15 голов + 23 передачи). Американец занимает четвертую строчку в списке самых результативных бомбардиров-защитников текущего сезона. Он присоединился к «Ак Барсу» в 2023 году, ранее выступая за словацкий клуб «Липтовски-Микулаш».

