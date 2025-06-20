Американский тренер Шон Скиннер провел тренировоки для юных хоккеистов в Селятине

Хоккейный сезон в Наро-Фоминском городском округе официально завершился в минувшие выходные финальным кубковым матчем, но жизнь на ледовых площадках не остановилась. В середине июня известный американский тренер Шон Скиннер под сводами Ледовой арены имени Владимира Мышкина в Селятино провел для юных хоккеистов так называемый «интенсив» — цикл специальных занятий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Этот специалист является одним из лучших тренеров в мире по совершенствованию хоккейного мастерства.

Свою карьеру Шон Скиннер начал с игры в хоккей в школе, но после колледжа сменил направление и сосредоточился на развитии тренерских навыков. Позже он выпустил видеопособия для тренировок, которые практически сразу завоевали популярность среди хоккеистов. Однако ни одно видео не заменит живого общения тренера с юными спортсменами. Тем более, что ребята сразу видят, чем отличается североамериканский хоккей от российского.



Во время занятий юные хоккеисты многое узнали о контроле и ведении шайбы, освоили обманные движения и финты. После тренировки ребята смогли сфотографироваться с прославленным мастером хоккея, а затем в раздевалке еще и взять у него автограф. Сам же наставник признался, что сегодня с ребятами ему было очень легко и приятно работать, так как они были уже неплохо подготовленными.

Наро-Фоминский городской округ и, в частности, Ледовая арена имени Владимира Мышкина, также произвели на Шона Скиннера самое приятное впечатление.

Хоккей — игра командная, но успех зависит в том числе и от индивидуального мастерства каждого спортсмена. Главное, что сами юные хоккеисты высоко оценили и уровень занятий, и мастерство наставника.

За время своей тренерской деятельности Шон Скиннер работал с семью командами НХЛ, олимпийскими сборными и проводил обучение спортсменов в сорока пяти странах мира. Среди его учеников Сидни Кросби, Александр Овечкин и другие знаменитые хоккеисты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.