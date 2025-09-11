Американский скейтбордист Аглиарди рассказал о впечатлениях от турнира в Москве

Член сборной США по скейтбордингу Джулиан Аглиарди рассказал, что был рад приглашению на турнир Grand Skate Tour в Москве и поделился впечатлениями от города, сообщает Газета.ru .

Джулиан Аглиарди, 15-летний скейтбордист из США, признался, что давно хотел посетить Россию и был счастлив получить приглашение на международный турнир Grand Skate Tour в Москве. В интервью он отметил, что уже несколько лет следил за этим соревнованием и мечтал принять в нем участие.

«Я всегда хотел поехать в Россию и пару лет назад уже смотрел видео с Grand Skate Tour. Потом меня пригласили в Казань на „Игры будущего“, и я выступил там. После этого я попросил отца узнать, как можно попасть на GST. И вот наконец в этом году нам прислали приглашение! Мы были просто в диком восторге!» — рассказал Аглиарди.

Американский спортсмен отметил, что его впечатлили улицы и монументы Москвы, а также разнообразие мест для катания на скейтборде. По его словам, в столице России много интересных и красочных спотов, а местное скейт-сообщество бережно относится к городу.

«Уличные споты для скейтбординга здесь просто невероятны! Они очень красивые. Мне пришлось бы остаться в Москве на полгода, чтобы покататься на всех спотах, которые мне интересны. И важно, что скейт-сообщество уважает город, аккуратно катаясь по улицам», — отметил Аглиарди.

На турнире Grand Skate Tour в Москве Аглиарди занял первое место, набрав 181 балл и опередив ближайшего соперника почти на 10 баллов.