Аll inclusive: хоккеист Овечкин раскошелился на шикарный семейный отдых в Дубае

сегодня в 16:34

Хоккеист Александр Овечкин потратил на отдых в Дубае около 3 млн рублей

Хоккеист Александр Овечкин потратил не менее 3 млн рублей, чтобы отдохнуть с семьей в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Он живет в одном из лучших номеров в известном отеле «Парус» Бурдж аль-Араб, сообщает « Mash на спорте ».

Если приезжать на отдых и снимать люкс с несколькими спальнями и all inclusive, неделя будет стоить 2 млн рублей.

Еще в гостинице есть несколько ресторанов, в них подают блюда с золотом. Также оборудован частный пляж для гостей.

Кроме того, на территории гостиницы расположены бани, игровые зоны. Функционируют спортивные залы.

