Аll inclusive: хоккеист Овечкин раскошелился на шикарный семейный отдых в Дубае
Хоккеист Александр Овечкин потратил на отдых в Дубае около 3 млн рублей
Фото - © РИА Новости
Хоккеист Александр Овечкин потратил не менее 3 млн рублей, чтобы отдохнуть с семьей в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Он живет в одном из лучших номеров в известном отеле «Парус» Бурдж аль-Араб, сообщает «Mash на спорте».
Если приезжать на отдых и снимать люкс с несколькими спальнями и all inclusive, неделя будет стоить 2 млн рублей.
Еще в гостинице есть несколько ресторанов, в них подают блюда с золотом. Также оборудован частный пляж для гостей.
Кроме того, на территории гостиницы расположены бани, игровые зоны. Функционируют спортивные залы.
