Алиса Аксянова из Королева выиграла Всероссийский турнир по теннису

Жительница Королева Алиса Аксянова заняла первое место на завершившихся в Калининграде Всероссийских соревнованиях по теннису среди взрослых и выполнила норматив мастера спорта России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Калининграде завершились Всероссийские соревнования по большому теннису категории 1А среди взрослых. Жительница Королева Алиса Аксянова обыграла всех соперниц и заняла первое место.

На протяжении турнира спортсменка уверенно брала подачи, выстраивала розыгрыши и использовала кроссовые удары. В решающих сетах она контролировала темп игры и не допускала невынужденных ошибок.

По итогам соревнований Аксянова также выполнила норматив мастера спорта России.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.