Алина Гузикова из Балашихи выиграла золото на Кубке России по тяжелой атлетике

Алина Гузикова, инструктор спортивного комплекса «Союз» из Балашихи, завоевала золотую медаль на Кубке России по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 килограммов 3 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проходят во дворце спорта «Триумф» в Люберцах с 3 по 6 февраля. Алина Гузикова показала лучший результат в своей категории, набрав в сумме двоеборья 132 килограмма: 55 килограммов в рывке и 76 килограммов в толчке.

В Кубке России принимают участие более 230 спортсменов, среди которых кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, чемпионы, призеры и рекордсмены России, мира и Европы. Участники соревнуются в 10 весовых категориях.

По итогам турнира лучшие спортсмены получат право выступить на чемпионате Европы-2026. Организатором соревнований выступает Федерация тяжелой атлетики России в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.