Алексей Папин провел открытую тренировку по боксу в Павловском Посаде

Боксер Алексей Папин 27 сентября провел открытую тренировку во Дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде. Занятие открыло проект «Тренируйся с лучшими», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Тренируйся с лучшими» запустила Павлово-Посадская районная федерация единоборств. На первой тренировке Алексей Папин показал участникам приемы бокса, объяснил особенности стойки, ударов и защиты. Он также работал с юными спортсменами и любителями единоборств индивидуально и помогал им исправлять ошибки в технике.

Папин — заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, абсолютный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы и шестикратный чемпион России по этому виду спорта. В боксе он завоевал титулы IBF International и WBA Continental и входит в десятку лучших боксеров мира в первом полутяжелом весе. На профессиональном ринге спортсмен одержал 19 побед, в том числе 17 — нокаутом.

Проект призван помочь молодежи перенять опыт известных спортсменов. Организаторы планируют приглашать и других представителей единоборств, чтобы жители Павловского Посада могли регулярно тренироваться под руководством профессионалов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.