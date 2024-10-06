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Гольф — игра, доступная для любого возраста и, что очень важно, это семейная игра. Очень приятно, что чемпионат по гольфу расширяется, сказал депутат Госдумы, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков.

В деревне Курово Дмитровского городского округа в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort» состоялось закрытие сезона фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».

Команды, состоящие из профессиональных спортсменов, политиков провели турнир по гольфу и керлингольфу. Мероприятие было посвящено сериалу «Игры» об Олимпиаде-80. Жуков поприветствовал всех гостей, которые собрались на турнире. Он обратил внимание, что также имел косвенное отношение к проведению Олимпиады-80

«Я тогда участвовал в бетонировании основания одного из зданий, строящихся к Олимпиаде», — отметил Жуков.

Он сделал акцент, что на сегодняшнем закрытии сезона фестиваля полет мишки был очень символичным.

Международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» — один из самых известных любительских спортивных турниров в России. В рамках фестиваля проходят турниры по самым разным видам спорта: гольф, шахматы, теннис, бильярд, тег-регби и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона. В регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.