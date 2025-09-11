«Аль-Вахда» готов заплатить 550 тыс евро за аренду форварда «Сочи» Гуарирапы

Эмиратский клуб «Аль-Вахда» заинтересовался Саулем Гуарирапой, нападающим «Сочи», и сделал предложение по аренде с правом выкупа, сообщает Metaratings.ru .

За аренду форварда «Аль-Вахда» предлагает 550 тысяч евро. Также клуб готов включить в соглашение пункт о полноценном трансфере за 4 миллиона евро.

22-летний Гуарирапа играет за «Сочи» с начала 2024 года. За это время он забил десять мячей и отдал четыре голевые передачи в 26 матчах.

По данным Transfermarkt, текущая трансферная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро.