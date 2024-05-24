Активные долголеты Ступина смогут бесплатно брать велосипеды напрокат

Велосипедные прогулки — не только отличный способ поддержать физическую форму, но и возможность улучшить настроение и пообщаться с друзьями.

Участники клуба «Активное долголетие» с энтузиазмом осваивают двухколесный транспорт.

«С прошлого года у нас действует бесплатный велопрокат», — рассказывает заведующий ступинским клубом «Активного долголетия» Тарас Прачук.

В наличии два велосипеда, которые участники клуба могут взять в аренду на проспекте Победы 33а/54 с понедельника по пятницу. В качестве залога — социальная карта.

Пока участники клуба самостоятельно выбирают маршруты и день для велопрогулок. В будущем планируется организовывать групповые поездки в парк.

«Велосипед — не только транспортное средство, но и верный спутник активного долголетия», — уверен Прачук.

Клуб «Активное долголетие» приглашает ступинских пенсионеров присоединиться к велопрогулкам.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.