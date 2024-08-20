Активные долголеты прошагали скандинавской ходьбой дистанции в Мытищинском лесопарке

В Мытищинском лесопарке звучала громкая музыка, то и дело подъезжали автобусы с делегациями из всего Подмосковья. Здесь проходил областной летний фестиваль скандинавской ходьбы «Шагаем к долголетию», передает пресс-служба администрации городского округа.

Люди серебряного возраста вновь доказали себе и окружающим, что для занятий спортом, активного образа жизни возраст — совсем не помеха.Гостье из Подольска Надежде Николаевне Мальцевой 70 лет и она, уже четыре года является участницей губернаторской программы «Активное долголетие».

Событие получилось масштабным, на мероприятие заявилось 25 городских округов. Участниками проходки скандинавской ходьбой стали около 300 граждан серебряного возраста. Кроме этого, они поучаствовали в различных мастер-классах, в том числе от заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира, трехкратной чемпионки Европы по универсальному бою Татьяны Байковой.

Несмотря на пасмурную погоду, в парке царила атмосфера радости и дружелюбия, все участники сошлись в одном: занятия спортом полезны всем. Мытищинка Раиса Николаевна Томская тоже из тех, кто ведет очень активный и спортивный образ жизни.

Проект «Старшее поколение» был запущен партией «Единая Россия» по всей стране, чтобы повысить качество жизни людей старшего возраста. По решению губернатора Московской области были созданы клубы «Активное долголетие» в Подмосковье».

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.