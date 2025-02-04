Активные долголеты из Воскресенска еженедельно участвуют в тренировках по хоккею

Пенсионеры из Воскресенска в рамках проекта играют в хоккей каждый четверг, и это уже стало настоящей традицией. Вдохновленные своей активной жизненной позицией, участники регулярно собираются на ледовой арене, чтобы не только поддерживать физическую форму, но и наслаждаться общением с единомышленниками.

Каждый год проводятся межрайонные турниры по хоккею среди команд-участников проекта «Активное долголетие». В этом сезоне соревнования проходят в четыре этапа, которые охватывают такие города, как Воскресенск, Коломна, Зарайск и Луховицы. Эти турниры не только способствуют укреплению здоровья и активному образу жизни, но и создают возможность для дружеского взаимодействия между пенсионерами из разных регионов. Каждый матч — это не только борьба за победу, но и праздник спорта.

«В нашей команде нет профессиональных хоккеистов, но в дворовых командах играли все. Любовь к этому виду спорта осталась навсегда. Используем любую возможность выйти на лед!» — сказал капитан Воскресенской команды Андрей Залесин.

Министерство социального развития Подмосковья отмечает, что в сезоне 2023–2024 года прошло четыре межрайонных турнира по хоккею среди команд Активного долголетия в разных городах области.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.