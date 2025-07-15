Волонтеры восстановили усадьбу Быково в Жуковском после урагана

12 июля из-за неблагоприятных погодных условий в усадьбе Быково, выдающемся архитектурно-парковом ансамбле XVIII–XIX веков, упали два крупных дерева, повредив балюстраду центрального входа. Жуковские молодогвардейцы оперативно откликнулись на происшествие и приняли участие в субботнике, убрав поваленные деревья и начав восстановительные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Активисты отметили, что сохранение исторического наследия — их общая ответственность. Эти же волонтеры ранее помогали ликвидировать последствия аварий в Подольске, участвовали в очистке побережья Анапы от мазута и поддерживали жителей прифронтовых регионов. Их усилия направлены не только на восстановление памятников, но и на помощь людям в сложных ситуациях. Власти и местные жители выразили благодарность добровольцам за их вклад в сохранение культурного наследия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.