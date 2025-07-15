В Сергиевом Посаде отрабатывают запуски БПЛА для мониторинга и тушения пожаров

Технология уникальна не только для России, но и для многих других стран. Учения ведут спасатели ГКУ «Мособлпожспас». В качестве площадки для отработки навыков пилотирования БПЛА используется многоэтажное нежилое здание на ул. Вифанская в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба администрации округа.

Дроны, которые используются в учениях, оснащены видеокамерой. Трансляция изображения в режиме реального времени поступает на пульт оператора. Беспилотные системы призваны доставлять на верхние этажи высотных зданий средства защиты органов дыхания, а также средства для тушения пожара и спасения.

«В настоящее время отрабатываем интересные идеи, собираем конструкторов и производителей всевозможных систем. Думаю, что технология приживется, и будет спасать человеческие жизни», — отметил замначальника ГКУ «Мособлпожспас» Сергей Щетинин.

Учения продлятся до 17 июля. Местных жителей просят не беспокоиться, если они увидят дроны в небе — это плановые проверки техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.