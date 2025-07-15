В Подмосковье в рамках 2 этапа повторно обработали от борщевика более 6 тыс га

В Подмосковье продолжается ликвидация борщевика Сосновского. Специалисты уже обработали 100% территорий во время 1 этапа — это 23,6 тыс. га муниципальной земли. Сейчас активно проводят 2 этап, в рамках которого выполнено уже 28% работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Так, с 15 июня было повторно обработано более 6 тыс. га. Это необходимо ввиду способности борщевика произрастать в тяжелых условиях и сохранять всхожесть. Для удаления опасного растения используют химические и механические методы. Работы продлятся до начала осени.

Министерство информирует владельцев частной собственности об обязанности уничтожения борщевика, если тот произрастает на их территории.

Важно помнить, что сорняк опасен: под действием солнечного света его сок вызывает ожоги при попадании на кожу. Обязательный элемент защиты — закрытая одежда, лицевой щиток или очки, плотные водонепроницаемые перчатки, головной убор. Работать лучше в пасмурную безветренную погоду. Необходимо удалить растение как можно глубже с корнем, так как если сделать это поверхностно, оно может вырасти снова. Для этих целей лучше использовать химикаты, чтобы «выжечь» корень и предотвратить регенерацию, либо срезать борщевик под корень на глубину 10-15 см с помощью острой лопаты или штыка. Остатки нужно собрать в плотные мешки, а затем сдать в пункт приема растительных отходов (уточнить адрес можно в администрации муниципалитета).

Сообщить о местах произрастания борщевика Сосновского можно круглосуточно по телефонам: 8 (800) 550-65-22 или 8 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.