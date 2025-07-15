Гендиректор ООО «Оптимус» оштрафован за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО «Оптимус» на сумму 20 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон звонка с рекламой медицинских услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что реклама распространялась с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека.

По результатам рассмотрения обращения управление возбудило дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 18 Закона о рекламе и вынесло решение.

Управление признало указанную рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решение послужило основанием для привлечения генерального директора ООО «Оптимус» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр единой информационной системы в сфере закупок.