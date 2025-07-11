Актер и чемпион UFC 6 Тактаров провел мастер-класс для юных спортсменов Люберец

В одном из спортзалов Люберец состоялся мастер-класс по борьбе и самообороне от российского актера и первого чемпиона турнира UFC 6 Олега Тактарова.

На мероприятие пришли воспитанники спортшкол и клубов округа, спортсмены-любители и молодые тренеры. Они также смогли задать интересующие вопросы заслуженному спортсмену.

Тактаров показал базовые техники, дал советы, как подготовиться к соревнованиям. Еще он провел разбор ошибок начинающих, показал на практике, как усовершенствовать приемы для быстрого достижения победы.

Актер отметил, что у всех есть шанс стать чемпионом, но получается это не у каждого. Чемпион должен обладать хорошей скоростью, отличной реакцией, высоким интеллектом и выносливостью — что-то дано каждому человеку, просто нужно развивать это качество до совершенства.

Фото - © Наталья Лымарь Фото - © Наталья Лымарь Фото - © Наталья Лымарь Фото - © Наталья Лымарь Фото - © Наталья Лымарь

По словам Тактарова, юному воспитаннику важно встретить в жизни настоящего учителя, который сделает из него легенду. Молодым тренерам он посоветовал уделять внимание не только спортивной подготовке ребят, но также помогать им совершенствоваться в учебе и преодолевать трудности, работать над недостатками для достижения поставленной цели.

Тактаров приехал в Люберцы неслучайно: город был спортивным еще тогда, когда спортом в стране было не так модно заниматься, как сейчас. Он отметил большой интерес ребят к единоборствам и пожелал им использовать лето для тренировок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.