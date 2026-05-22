Акробатки из Подмосковья выиграли чемпионат России в Красноярске

Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина из Московской области завоевали золото чемпионата России по спортивной акробатике в дисциплине «женские пары». Турнир прошел с 18 по 20 мая в Красноярске и стал отборочным этапом на чемпионат мира, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный тандем выступал в многоборье, которое включало балансовое, темповое и комбинированное упражнения. По сумме программ Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина, представляющие региональный центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта и СШ «Старый Городок» из Одинцова, поднялись на высшую ступень пьедестала. Серебро и бронзу завоевали дуэты из Санкт-Петербурга и Москвы.

В чемпионате России приняли участие 300 спортсменов из 44 городов страны. Медали разыграли в пяти дисциплинах: женские, мужские и смешанные пары, женские тройки и мужские четверки. Золотые награды также получили представители Санкт-Петербурга в мужской четверке совместно с Краснодарским краем, а также спортсмены Московской и Кировской областей.

Турнир стал ключевым этапом отбора в национальную сборную для участия в чемпионате мира, который пройдет с 24 по 27 сентября в Италии. Федерацию гимнастики России допустили к международным стартам, поэтому российские спортсмены смогут выступать под флагом и с гимном страны. Соревнования состоялись в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.