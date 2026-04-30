Мостовой: Акинфееву нужно самому решить, уходить ли из футбола

Александр Мостовой считает, что легендарным футболистам нельзя навязывать решение об уходе из спорта.

«Я прожил большую футбольную жизнь в Европе и знаю, как относятся к своим легендам. Считаю, что когда ты переступаешь определенный возрастной рубеж, будучи легендой, то ты должен сам сказать, что заканчиваешь с футболом. Вот и все. Нельзя таким игрокам говорить, что надо заканчивать или не надо. Они сами должны решить, понимаете? Я на 100% на стороне всех футбольных людей», — сказал Мостовой.

Он добавил, что тренер должен искать компромисс с возрастным игроком и привел в пример легенду итальянского футбола Франческо Тотти, который завершил карьеру по собственному решению.

Ранее Игорь Акинфеев сообщил, что из-за травмы больше не сыграет в текущем сезоне. При этом голкипер подчеркнул, что завершать карьеру не планирует. В сезоне он провел 21 матч, пропустил 23 мяча и четыре раза сыграл «на ноль».

