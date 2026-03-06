Агент Сафонов раскритиковал «Спартак» за поражение

«Спартак» уступил «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча завершилась со счетом 5:2.

«Спартак» во втором тайме почему-то просто встал и получил три гола за шесть минут. Не знаю, почему команда встала. Возможно, сказался перенос матча. Но «Динамо» в атаке сыграло лучше. Бывают такие фиаско. «Спартаку» будет тяжело отыграть. Они могут выиграть ответный матч, но шансов на выход в следующий раунд почти нет», — высказался Сафонов.

18 марта на стадионе «Лукойл Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.