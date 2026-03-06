Агент Сафонов раскритиковал «Спартак» за поражение
Футбольный агент Алексей Сафонов раскритиковал московский «Спартак» после неудачного матча, заявив, что клуб такого уровня не имеет права допускать подобные поражения, сообщает Metaratings.ru.
«Спартак» уступил «Динамо» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча завершилась со счетом 5:2.
«Спартак» во втором тайме почему-то просто встал и получил три гола за шесть минут. Не знаю, почему команда встала. Возможно, сказался перенос матча. Но «Динамо» в атаке сыграло лучше. Бывают такие фиаско. «Спартаку» будет тяжело отыграть. Они могут выиграть ответный матч, но шансов на выход в следующий раунд почти нет», — высказался Сафонов.
18 марта на стадионе «Лукойл Арена» состоится ответный матч между «Спартаком» и «Динамо». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
