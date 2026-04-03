Агент Барбоза назвал Слуцкого хорошим кандидатом в тренеры ЦСКА

Португальский агент Паулу Барбоза заявил, что Леонид Слуцкий может стать подходящим кандидатом на пост главного тренера ЦСКА в случае смены Фабио Челестини, сообщает Metaratings.ru .

По мнению Барбозы, главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий уже доказал свою эффективность в московском клубе и хорошо знаком с российским футболом.

«Слуцкий — очень хороший тренер, который уже показывал результат в ЦСКА. Если у „армейцев“ есть задача найти нового тренера, то Слуцкий — интересный кандидат. Его уже знают, он хорошо работал в России. Вижу назначение Слуцкого как хорошую возможность для ЦСКА. Если клуб захочет найти нового тренера, то Леонид будет одним из первых, с кем они договорятся», — отметил Барбоза.

Ранее журналист «Чемпионата» Андрей Панков сообщил блогеру Павлу Городницкому, что в клубе есть люди, которые хотят видеть Слуцкого главным тренером.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время команда трижды выиграла чемпионат России, а также по два раза Кубок и Суперкубок страны. После 22 туров текущего сезона Российской премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место с 39 очками.

