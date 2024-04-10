9 шоссейных велогонок пройдут в Москве, Подмосковье и Тульской области в 2024 году

9 шоссейных велогонок пройдут в Москве, Подмосковье и Тульской области в 2024 г

Организатор массовых любительских велогонок Cyclingrace представил календарь мероприятий на 2024 год. Велолюбителей ждут 9 масштабных заездов, которые пройдут по территориям столицы, Московской и Тульской областей.

Первые гонки состоятся уже в середине мая – 18 и 19 числа в Москве пройдут, соответственно, соревнования под названиями "Садовое кольцо" и «Крылатские холмы». Регистрация на заезды уже открыта на сайте организаторов.

Летом запланированы сразу 5 двухдневных гоночных уикендов – в подмосковных Верее и Рузе, Тульской области (две гонки) и Москве, а также еще одна однодневная гонка в столице.

Финальная гонка сезона также состоится в Москве 14 сентября. Следить за новостями об открытии регистраций на гонки можно на официальном сайте Cyclingrace.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.