9 медалей завоевали подмосковные спортсмены на соревнованиях по прыжкам в воду

Спортсмены из Подмосковья завоевали девять медалей на международных соревнованиях по прыжкам в воду Dubai International Aquatics Championship. В копилке представителей региона в составе национальной сборной пять золотых, три серебряных и одна бронзовая награда, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В юниорских соревнованиях Спартак Гаркуша завоевал две медали высшей пробы в дисциплинах «вышка 10 м» и «трамплин 3 м», а также стал бронзовым призером в прыжках с трамплина высотой 1 м. Еще один представитель Московской области Илья Надеев завоевал золотую и две серебряные медали в дисциплинах «трамплин 1 м», «вышка 10 м» и «трамплин 3 м» соответственно.

Виктория Казанцева принесла команде «золото» в состязаниях юниорок в дисциплинах «вышка 10 м» и «трамплин 3 м», а также серебряную медаль в дисциплине «трамплин 1 м».

Отметим, что по итогам турнира спортсмены из России завоевали 20 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых наград. В составе национальной сборной выступали 18 атлетов.

Международные соревнования по прыжкам в воду прошли с 21 по 23 марта 2025 года в Дубае (ОАЭ). В турнире приняли участие спортсмены из России, Великобритании, Новой Зеландии, Монако и ОАЭ.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.