81-летняя жительница Реутова станет самой взрослой участницей «Доброго забега»

28 сентября в парке Победы на Поклонной горе состоится второй благотворительный «Добрый забег», который соберет более 3 тыс. участников, объединенных общей целью — поддержкой глухих и слабослышащих детей, передает пресс-служба организаторов.

Среди множества бегунов, от начинающих до опытных спортсменов, выделяются два участника, ставшие символами этого доброго события: самый юный — годовалый Александр А., и самая возрастная — 81-летняя «Железная леди спорта» из подмосковного Реутова Людмила Колобанова.

«Добрый забег» — это не просто спортивное состязание, а настоящий праздник добрых сердец, направленный на популяризацию здорового образа жизни, развитие культуры благотворительности и привлечение внимания к проблемам детей с нарушениями слуха, подопечных некоммерческой организации «Я тебя слышу».

Программа мероприятия рассчитана на участников всех возрастов и уровней подготовки. Откроет день забегов самый трогательный старт — дистанция в 450 метров для малышей до 5 лет, которые пробегут в сопровождении взрослых, создавая атмосферу семейного праздника. За ними на старт выйдут дети от 6 до 9 лет, а затем — старшая детская группа от 10 до 13 лет.

Самым юным участником забега стал Александр А., которому едва исполнился год. Родители с раннего детства приучают его к спорту, и «Добрый забег» станет его первым серьезным соревнованием.

Однако, настоящей звездой забега станет 81-летняя Людмила Колобанова, известная как «Железная леди из Реутова». За ее плечами более 200 марафонов в Москве и Подмосковье, где она практически всегда занимает первое место в своей возрастной категории 80+. Ее называют «Frau, super!» и она доказала всему миру, что девятый десяток — это отличный возраст для спортивных побед. Удивительная судьба Людмилы Колобановой, полная силы духа и любви к спорту, вдохновляет многих.

«Двигаться нужно всегда, в любом возрасте! Ты когда двигаешься, все хорошо — и здоровье лучше, и настроение хорошее», — делится своим жизненным кредо Людмила Колобанова.

Участвуя в «Добром забеге», почетный житель города Реутов Людмила Колобанова прежде всего хочет поддержать благотворительные инициативы: «Рубль к рублю и накопится большая сумма для детишек, нуждающихся в помощи взрослых. У меня у самой было не легкое детство, и я знаю, как любая помощь может быть бесполезной».

«Добрый забег» проводится в Международный день глухих, подчеркивая его благотворительную направленность. Организаторы, в лице Сергея Юхина, основателя соцбюро «Добрые проекты», и Зои Бойцевой и Аллы Маллабиу, сооснователей АНО «Я тебя слышу», ставят перед собой амбициозную цель: «Мы хотим обеспечить детям возможности чувствовать себя частью большого мира, оказать поддержку их родителям и близким, а также продвигать идею инклюзивности и социальной ответственности через спорт».

Каждый участник «Доброго забега» делает шаг к этой большой цели. Собранные средства пойдут на поддержку глухих детей, помогая им интегрироваться в общество и раскрыть свой потенциал.

«Добрый забег» — это не просто спортивное состязание, это возможность проявить свою гражданскую позицию, поддержать тех, кто нуждается в помощи, и стать частью большого, доброго дела. Присоединяйтесь к тысячам москвичей и гостей столицы, чтобы вместе сделать мир добрее.

Поддержать благотворительные инициативы и зарегистрироваться на забег можно на официальном сайте проекта www.dobrorun.ru.

