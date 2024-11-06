8 медалей завоевали подмосковные конькобежцы на I этапе Кубка России

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Спортсмены из Московской области завоевали 8 медалей на I этапе Кубка России по конькобежному спорту. В копилке представителей региона одно золото, пять серебряных и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В дисциплине «масс-старт» среди мужчин лучшим стал подмосковный спортсмен Даниил Алдошкин. Вторым финишировал также представитель Московской области Михаил Казелин. Замкнул тройку лидеров конькобежец из Москвы.

Также Даниил Алдошкин стал вторым в мужских стартах на 1 500 м и 5 000 м, а Павел Казелин завоевал бронзу в заезде на 500 м.

В женском масс-старте серебряную медаль завоевала подмосковная конькобежка Анастасия Семенова. На первом и третьем местах расположились столичные спортсменки.

В командном спринте мужская сборная Подмосковья заняла второе место, а женская — третье место.

В рамках I этапа Кубка России прошли соревнования на дистанциях 500 м, 1 и 1,5 км, масс-старт 16 кругов, командный забег-спринт 3 круга, а также 3 км среди женщин, 5 км среди мужчин и командный забег, в котором женщины совершали 6 кругов, а мужчины 8 кругов.

В турнире участвовали около 200 конькобежцев из 25 регионов России.

I этап Кубка России по конькобежному спорту проходил с 30 октября по 2 ноября в Коломне.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.